Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 17:55 Uhr

Pottum

Serie von Brandstiftungen: Wieder geht ein Auto in Flammen auf

Die Serie der Brandstiftungen, die in Rennerod begann, nimmt offenbar kein Ende. Nachdem in den vergangenen Tagen in Seck ein Fahrzeug in Flammen aufging, wurde gestern am Ortsrand von Pottum ein Auto in Brand gesteckt.