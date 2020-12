Berghausen

Nun ist es raus: Trotz des vielen Daumendrückens reichte es für Ralf Liehmann aus Berghausen im am vergangenen Sonntag ausgestrahlten Finale der Heimwerkershow „Mit Nagel und Köpfchen“ doch nicht für einen Sieg. Stattdessen belegte der begeisterte Do-it-yourself (DIY) Fan zusammen mit seinem Teampartner Daniel Kalb den zweiten Platz hinter dem Vater-Sohn-Duo Wolf-Dieter und Marc aus dem Ruhrgebiet. Dabei fing alles so gut an.