Wegen Corona: Hahnstätter Markt fällt auch 2021 aus

Dass es keinen Festzug gibt, stand bereits seit einiger Zeit fest. Zu ungewiss waren die Aussichten, ob wegen Corona in diesem Jahr ein Hahnstätter Markt möglich ist. Und so ließen sich die Verantwortlichen aus dem Vorstand des Verkehrs- und Heimatvereins Hahnstätten und der Ortsgemeinde als Veranstalter lange Zeit mit einer Entscheidung, ob es einen Markt am zweiten Septemberwochenende geben wird. Schweren Herzens haben sie jetzt eine getroffen: Nach 2020 fällt der Hahnstätter Markt auch in diesem Jahr aus, das Coronavirus macht ihnen wie im Vorjahr einen Strich durch die Rechnung.