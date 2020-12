Aarbergen-Michelbach

Vor 18 Jahren begann Evandra Konaka-Kapsalis Laufbahn in der Aartalschule in Aarbergen-Michelbach als Referendarin. Seit einigen Tagen ist sie nun Schulleiterin. Sie ist die zweite Frau an der Spitze der Aartalschule nach Hannelore Lattewitz in den 1990er-Jahren. Zudem ist sie die erste Schulleiterin mit Migrationshintergrund in Michelbach.