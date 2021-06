Unter Corona-Bestimmungen: Hadamarer Schwimmbad hat ab heute wieder geöffnet

Die Besucherzahl wird weiterhin begrenzt sein. Auch wenn gemäß der aktuellen Verordnung mehr Personen zulässig wären, hat sich die Stadt zunächst ein Limit von 500 Badegästen gesetzt. Auch ist beim Eintritt weiter ein ausgefülltes Besucherformular zur Kontaktnachverfolgung im Bedarfsfall vorzulegen, das auf der städtischen Internetseite heruntergeladen werden kann. Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Liegen werden dieses Jahr kostenlos, aber gegen Pfand verliehen.

Neu ist, dass in diesem Sommer neben Tages- und Zehnerkarten auch wieder Saisonkarten angeboten werden. Zudem wird das Bad wieder durchgängig von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Eine Schließung zur Mittagszeit zu Reinigungszwecken gibt es nicht mehr. Eine Öffnung des Schwimmbadkiosks ist geplant, wobei der Verzehr am eigenen Liegeplatz erfolgen muss. Auch die warmen Duschen werden in Betrieb genommen. Foto: Stadt Hadamar