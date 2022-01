Hambach

Unerlaubte Entsorgung: Unbekannte leiten Speisefett in Hambach – Verwaltung mahnt

Da in jüngster Zeit vermehrt widerrechtlich Speisefette oder ähnliche Stoffe in den Kelterbaumbach und in den Hambach eingetragen wurden, ergeht per Pressemitteilung ein Hinweis der Unteren Abfallbehörde in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Rhein-Lahn. Die Behörden bitten um Mithilfe der Bürger zum Schutze der Umwelt.