In dieser Woche ist in Freiendiez kräftig gefeiert und angestoßen worden – angestoßen auf die vor vier Jahren „gestorbene“ Sachsenhäuser Kirmes, der nicht mehr stattfindenden Traditionskirmes der Stadt Diez. Die Begründung, die seinerzeit von der ausrichtenden Kirmesgesellschaft (KG) veröffentlicht wurde, war „das schwindende Interesse der Diezer an ihrem Heimatfest“. Nicht so in Freiendiez.