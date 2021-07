Zwischen Niedertiefenbach und Eschenau steht an einem Hang im Gemarkungsbereich „In der Hengereck“ schweres Bohrgerät. Unterhalb des 12,60 Meter hohen Bohrturms dreht sich eine große Spindel in den Boden. Die Bohrung für eine Grundwassermessstelle hat begonnen. Gebohrt wird im Auftrag der Firma Schaefer Kalk, die „Auf Hengen“ einen neuen Kalksteinbruch aufschließen will.