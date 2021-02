Limburg

Rückschnitt am Limburger Neumarkt: Platanen werden gestutzt

Die Mitarbeiter der Limburger Stadtgärtnerei schneiden die Platanen auf dem Neumarkt am Sonntag, 21. Februar, und am Sonntag, 28. Februar, zurück. Die Bäume werden alle zwei Jahre gestutzt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Der ursprüngliche Herbsttermin wurde auf Anfang des Jahres verlegt, um die Bäume nicht in ihrem „goldenen Herbst“ und im belaubten Zustand zu schneiden.