„Fulminant feiern die Oraniensteiner Konzerte ihren Start in das neue Jahr 2022 und laden ihr Publikum Ende Januar gleich zu zwei außerordentlich hochkarätig besetzten Konzertabenden ins Schloss Oranienstein ein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Eingeläutet wird das Konzertjahr 2022 dabei am Samstag, 22. Januar, um 18 Uhr mit den sieben Musikern des Ensembles Philharmonix.