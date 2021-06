Neuer Foto-Punkt erinnert an Erfinder: Hier stand Oskar Barnack 1914 mit der Ur-Leica

Foto-Points erfreuen sich weltweit enormer Beliebtheit, seit es soziale Netzwerke gibt. Dieser aber wird in mehrfacher Hinsicht einzigartig sein: Die Firma Leitz aus Wetzlar richtet auf der Aussichtskanzel Bäderlei in Bad Ems einen solchen ein und erinnert damit an den erfolgreichen Erfinder der Kleinbildfotografie Oskar Barnack. Der läutete mit seiner Entwicklung eine technische Revolution in der Fotografie ein. Eines der ersten Bilder entstand genau dort oben. Barnack hielt den tollen Blick auf Bad Ems anno 1914 mit seiner Ur-Leica fest.