Wer auf der Facebook-Seite des Bistum Limburg vorbeischaut, wird von einem farbenfrohen Profilbild überrascht: der Limburger Dom, eingerahmt von einem Ring in Regenbogenfarben und dem Hashtag „#LoveIsNoSin“ („Liebe ist keine Sünde“). Verbunden ist damit eine kirchenpolitische Aussage – denn das Bistum bezieht so Stellung zu einem Vatikanschreiben, in dem die Segnung von Homosexuellen verboten wurde.