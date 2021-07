Es ist jetzt neuneinhalb Wochen her, seitdem in einem Wohnhaus in Elkerhausen ein 19-jähriger Mann tot aufgefunden wurde. Seit dieser Zeit ist das Haus versiegelt, immer wieder kommen Polizisten zu Ermittlungen vorbei. Am Donnerstag rückte gleich ein Großaufgebot mit vier Fahrzeugen an. Was steckt dahinter. Die Polizei will viele offene Fragen derzeit nicht beantworten.