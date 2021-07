Limburg

Markt wird geräumt: Zwei Verletzte bei einem Chemieunfall in Limburg

Am Freitagnachmittag sind in einer Bäckerei in einem großen Einkaufsmarkt in der Mundipharmastraße in Limburg zwei Mitarbeiter bei einem Chemieunfall leicht verletzt worden. Der Markt musste komplett geräumt werden.In der Bäckerei waren nach Polizeiangaben Reinigungsarbeiten durchgeführt worden. Dabei kam es zu einer chemischen Reaktion, Dämpfe wurden frei. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Unglücksort, kümmerten sich um die Verletzten und sicherten den betroffenen Bereich. Es bestand nach Messungen der Feuerwehr keine Gefahr für andere Personen im Markt, heißt es im Polizeibericht weiter.