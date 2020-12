Aar-Einrich

Unter bemerkenswert hohem Interesse der Bevölkerung an den jeweiligen Verlegeorten wurden am Dienstag in Kördorf, Herold, Katzenelnbogen, Allendorf und Flacht 15 Stolpersteine verlegt. Initiiert vom Arbeitskreis Stolpersteine, wurden in Orten an der Aar bereits zahlreiche Gedenktafeln verlegt, nun weitet der Arbeitskreis seine Aktionen in den Einrich aus.