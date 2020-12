Krankenhäuser: Verzahnung kommt gut voran

Diez

Die St.-Vincenz-Krankenhäuser an den Standorten in Diez und in Limburg verstärken ihre Kooperation und vernetzen sich zunehmend. Guido Wernert, Geschäftsführer der St.-Vicenz-Krankenhausgesellschaft, schilderte zusammen mit den Chefärzten Dr. Katrin Neubauer-Saile (Zentrum Innere Medizin), Dr. Udo Heuschen (Zentrum Allgemein- und Viszeralchirurgie, Proktologie), Dr. Joachim Hillmeier (Zentrum Unfallchirurgie und Orthopädie), Dr. Gunther Rexroth (Innere Medizin in Diez) und dem Betriebsratsvorsitzenden Stephan Meier die aktuellen Entwicklungen. Neben der fortschreitenden Verzahnung zwischen Diez und Limburg ging es dabei auch um die für Oktober geplante Einrichtung einer geriatrischen Abteilung in Diez.