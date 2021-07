Er stellte 21 Jahre die Weichen in der Kreisstadt und trat 1985 als dienstältester Bürgermeister Hessens in den Ruhestand. Josef Kohlmaier hat als Baumeister Limburgs Geschichte geschrieben. In seiner Amtszeit hat die Stadt eine rasante Aufwärtsentwicklung genommen. Am Samstag, 3. Juli, wäre der Altbürgermeister und Ehrenbürger 100 Jahre alt geworden.