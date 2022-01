Die Flutnacht im Ahrtal vom 14. auf den 15. Juli 2021 ist als tragische Katastrophe mit mehr als 130 Toten in die Geschichte eingegangen. Groß waren und sind seither die Schäden in der Ahr-Region. Es dauerte seinerzeit keine 24 Stunden in der Region Aar-Einrich bis sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer zusammengefunden hatten.