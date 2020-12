Katzenelnbogen

Das Lagerfeuer fällt genauso in die Rubrik „Was macht dich glücklich?“ wie die Tasse Kaba. Blumenzwiebeln in die Erde zu stecken und durch raschelndes Laub zu laufen, zählen zum aktuellen saisonalen Vergnügen. Am Haus der Familie in Katzenelnbogen ist all dies derzeit zu finden – zumindest als Kreidezeichnung vor dem Eingang. Auf dem Pflaster vor der Stadthalle darf sich jeder kreativ ausleben.