Die große Schar der geflügelten Mitarbeiterinnen der Imkerei Bernhardt ist bienenfleißig unterwegs und sammelt nach Kräften Honig – so ist das zumindest bei gutem Wetter. Ist es aber kalt und nass, dann bleiben die Insekten lieber zu Hause, sagt Herrmann Bernhardt. Deshalb werde die Honigernte in der Region in diesem Jahr sehr mager.