Weinbach-Freienfels

Die Ritterspiele sind tot, lang leben die Ritterspiele: So lässt sich die derzeitige Lage der Traditionsveranstaltung wohl am besten beschreiben. Denn nun ist auch die Entscheidung für das Jahr 2021 gefallen. Im zweiten Jahr in Folge wird es keine Ritterspiele in Freienfels geben. Ein kleiner Trost bleibt: Die Verantwortlichen – der Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Freienfels – planen ein kleines alternatives Programm.