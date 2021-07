Flacht

Flacht: Haushalt schließt mit veritablem Überschuss

Die 13. Ratssitzung in der laufenden Legislatur in Flacht wird in Erinnerung bleiben. Schließlich war es die erste Sitzung in diesem Jahr, die nach den durchgeführten Videokonferenzen wieder in Präsenzform stattfand. Entscheidungen konnten nach direktem Meinungsaustausch gefällt werden. Vor dem ersten Tagesordnungspunkt nahm Ortsbürgermeister Timo Schneider die Gelegenheit wahr und dankte allen Beigeordneten, Rats- und Ausschussmitgliedern für die gute und disziplinierte Durchführung der „nicht ganz einfachen Sitzungen“.