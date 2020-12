Archivierter Artikel vom 11.07.2020, 09:28 Uhr

Hofheim

Fahranfänger kracht gegen Baum: Drei Tote und ein Schwerverletzter bei Autounfall im Taunus

Bei einem schweren Autounfall nahe Hofheim am Taunus in Hessen sind drei junge Männer ums Leben gekommen – ein weiterer wurde schwer verletzt. Die vier Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren waren zusammen in einem Auto unterwegs, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrer am Freitagabend mit dem Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Landstraße ab. Das Auto schoss in die Böschung und stieß gegen einen Baum.