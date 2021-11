Werner Schmich hat die Entwicklung der Stadt Limburg in den 60er- bis Anfang der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts maßgeblich mitgestaltet und erfolgreich eine Firma mit bis zu 1000 Beschäftigten geführt. Er setzte sich an maßgeblicher Stelle für die Kulturförderung ein und engagierte sich in weiteren Ehrenämtern. „Ich habe immer alles mit Freude gemacht, beruflich wie auch die Arbeit für die Stadt“, blickt Werner Schmich heute, an seinem 90. Geburtstag, auf ein erfülltes Leben zurück.