Das Limburger Schloss lebt schon einen Teil seiner Zukunft, die Dommusik ist in die sanierten und restaurierten Teile des Komplexes eingezogen. An anderen Stellen steht noch viel Arbeit an, bevor die Zukunft sichtbar wird. Doch es gilt nun, Weichen zu stellen, selbst wenn das Ziel noch weit entfernt ist.