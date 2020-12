Diez

Die Verkehrsteilnehmer müssen sich wegen der Bauarbeiten in der Nähe des Tunnels noch gut eineinhalb Monat lang auf die Umleitungsstrecke über die Oraniensteiner Brücke und den Hain einstellen, wenn sie in Richtung Limburg durch Diez wollen. Die für Ende September eingeplante Fertigstellung der Aarbrücke am Schläferweg kann nach Auskunft der ausführenden Baufirma nicht eingehalten werden.