Die Kinder der Karl-von-Ibell Grundschule in Diez haben im Rahmen eines großen Spendenlaufs im Oktober rund 22.000 Euro zugunsten der Margaretha-von-Arenberg-Grundschule in Antweiler im Ahrtal erlaufen. Die Antweiler Grundschule selbst, vor allem aber die Kinder und deren Familien waren von der Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres betroffen. Noch immer müssen die 3. und 4. Klassen wegen der Schäden am Schulgebäude vorübergehend in einem Nachbarort unterrichtet werden.