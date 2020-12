Limburg

Corona hat nun auch Auswirkungen auf einen der größten Strafprozesse in diesem Jahr am Landgericht in Limburg: Der für Mittwoch mutmaßlich letzte Verhandlungstag wegen der Lkw-Amokfahrt im vergangenen Jahr fällt aus, weil einer der Schöffen sich in Quarantäne begeben musste. Das teilt das Landgericht am Dienstag mit.