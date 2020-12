Holzheim/Rhein-Lahn

Jetzt ist es amtlich: Matthias Lammert ist als Kandidat der CDU im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) für die Landtagswahl 2021 nominiert worden. Bei der Wahlkreisvertreterversammlung in der Ardeckhalle in Holzheim erhielt er dafür am Samstag die 100-prozentige Zustimmung der Delegierten, teilt der CDU-Kreisverband mit.