„Ich hätte nicht gedacht, dass es in unserer kleinen Kirche in Burgschwalbach so viele Besonderheiten zu entdecken gibt, obwohl ich hier geboren bin und auch hier lebe“, so Gemeindemitglied Norbert Bender zu unserer Zeitung. In der Tat – es gibt über vieles hier in der aktuellen Buchbeschreibung zu berichten, was Pfarrer Stefan Fischbach in den letzten Jahren über die Kirche in Burgschwalbach erforscht und beschrieben hat.