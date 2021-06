Ein Projektor zeigt Interesse, in der Gemarkung Niederneisen Windenergieanlagen zu errichten. Dazu findet in Niederneisen am Mittwoch, 23. Juni, eine Online-Informationsveranstaltung zur Windenergieplanung statt. Durch Corona bedingt läuft diese erste öffentliche Information im virtuellen Format ab. Beginn ist um 19 Uhr.