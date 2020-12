Burgschwalbach

Sage und schreibe 261 Preise gibt es beim ersten Adventskalender-Gewinnspiel der TuS Burgschwalbach in den 24 Türchen sowie den Sonderverlosungen bis Heiligabend zu ergattern. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte startete der Turn- und Sportverein Burgschwalbach in diesem Jahr mit einer Adventskalender-Aktion. Insgesamt rund 1300 Kalender wurden verkauft.