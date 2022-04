Ein möglicher neuer Golfplatz in Weyer, weitere Gewerbegebiete in einigen Kommunen des Kreises Limburg-Weilburg, ein geplanter Freiflächen-Solarpark in Lindenholzhausen: Kreislandwirt Jürgen Engel, der den Lindenhof im Weilburger Stadtteil Hirschhausen betreibt, ist nicht mit jedem Projekt einverstanden.