Hahnstätten

Der Gemeinderat Hahnstätten hat den nächsten Schritt zum innerörtlichen Straßenausbauprogramm für die Jahre 2022 bis 2027 vollzogen und die konkrete Planung in die Wege geleitet, in der die Kosten und der Aufwand für die vorgesehenen Straßen ermittelt werden. Vorschläge, welche weiteren innerörtlichen Verbindungen für den Zeitraum in Angriff genommen werden, wurden bereits gemacht.