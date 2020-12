Wiesbaden/Aartal

Am Sonntag, 1. November, gibt es in Wiesbaden einen Bürgerentscheid zur geplanten Citybahn. Die Fragestellung lautet dann: Soll der Verkehr in Wiesbaden, zur Vermeidung von Staus, durch eine leistungsfähige Straßenbahn (Citybahn) von Mainz kommend über die Wiesbadener Innenstadt bis Bad Schwalbach weiterentwickelt werden, um Verkehrszuwächse aufzufangen und Umweltbelastungen zu verringern? Ein Ergebnis, dass vor allem bei Anhängern der Aartalbahn spannend erwartet wird.