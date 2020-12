Rhein-Lahn

Mitstreiter des Clean River Project haben zum zweiten Mal ein öffentliches „CleanUp Event“ an der Lahn veranstaltet, bei dem der Verein zum Müllsammeln auf dem Wasser aufgerufen hatte. 29 Paddler starteten am Sonntagmorgen in Fachbach und befreiten die acht Kilometer lange Strecke bis Lahnstein von Plastikmüll und anderem Unrat. Was hinter der Aktion steckt.