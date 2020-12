Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 18:38 Uhr

Waldböckelheim

Waldböckelheimern schlug keine Stunde: Kirchenglocke bimmelte ohne Unterlass

Was war da los am Pfingstsonntag gegen 16.45 Uhr? Da läutete plötzlich eine Glocke der evangelischen Bergkirche in Waldböckelheim. Doch sie rief weder zum Gottesdienst noch zu einem anderen Ereignis. Das Läuten verstummte erst nach rund einer Stunde.