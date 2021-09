Auch im Landkreis Birkenfeld sind SPD (plus 4,5 Prozentpunkte), FDP (plus 2,1) und Grüne (plus 1,9) die Gewinner der Bundestagswahl. Derweil sorgt die neue Regelung, dass Briefwahlscheine nicht in den Wahlbezirken, sondern in eigenen Bereichen gezählt und aufgelistet werden, für Ärger. Nun soll sogar der Bundeswahlleiter angerufen werden.