Cochem-Zell

Es ist ein weiteres Millionenprojekt für den Kreis Cochem-Zell: Die Sporthalle an der Realschule plus Vulkaneifel in Ulmen soll saniert werden. Auf den Kreis kommen damit Kosten von rund 1,74 Millionen Euro zu. Insgesamt wird das Vorhaben rund 3,3 Millionen Euro kosten, unterstützt wird alles vom Bund und von der Verbandsgemeinde Ulmen.