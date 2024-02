Fluthilfe: Nachbarschaftsinitiative in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet

Mit großer Freude nahmen (von links) Ingrid Neubusch, Ute Remshagen und Edith Simons-Schneider die Urkunde und einen Scheck in Höhe von 750 Euro entgegen. Foto: Stephan Dinges

Die Initiative von Ute Remshagen vom Pflegestützpunkt und Gemeindeschwesterplus Ingrid Neubusch, beide zuständig für das Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Gemeinde Grafschaft sowie vom Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr, zählt zu den 20 aus 80 ausgewählten rheinland-pfälzischen Projekten, die zeigen, wie man durch kleine Ideen große Wirkung entfalten kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Start der Einkaufshilfe

Dank der vielen ehrenamtlich engagierten Personen konnte in Corona-Zeiten die Einkaufshilfe ins Leben gerufen werden Diese Idee, die nach der Flut unverzichtbar war, etablierte sich bei „Hallo Nachbar“. Die Nachbarschaftshilfe wurde ein wichtiges Mittel, die Jahrhundertflut irgendwie gemeinsam zu bewältigen. Die erste ehrenamtliche Mitarbeiterin hat nach der Flut Wäsche zum Waschen abgeholt und der betroffenen Seniorin die Möglichkeit eines Duschbades in ihrem Bad gegeben. Gleichzeitig besuchten die vielen ehrenamtlichen Personen die Menschen und begleiteten diese auf matschigen, unwegsamen Straßen zu wertvollen Diensten, ohne die viele nach der Flut noch hilfloser gewesen wären.

Die Nachbarschaftshilfe im Stadtgebiet hat sich etabliert und aus Partnerschaften sind echte Freundschaften zwischen Ehrenamtlichen und älteren Menschen geworden. Mit großer Freude nahmen Edith Simons-Schneider, sie ist eine der ersten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sowie Ute Remshagen und Ingrid Neubusch die Urkunde und einen Scheck in Höhe von 750 Euro entgegen. Neubusch und Remshagen sind sich einig, „mit diesem Geld können wir gewisse Dinge, zum Beispiel einen Referenten, finanzieren. Dies kommt den ehrenamtlichen Personen und somit auch den Senioren im Stadtgebiet Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Gute“, so Neubusch.

Gemeinschaft ist wichtig

Sozialminister Schweitzer: „In einer Gesellschaft des längeren Lebens brauchen wir die sorgende Gemeinschaft, die sich umeinander sorgt, um gut versorgt zu bleiben. Wo Menschen sich füreinander interessieren, achtsam sind und füreinander einstehen, trägt dies zur Lebensqualität für alle Generationen bei. Dass dies in Rheinland-Pfalz so beispielgebend gelebt wird, ist auch ein Verdienst der Landesleitstelle ‚Gut Leben im Alter‘. Die ausgezeichneten Projekte im Jubiläumswettbewerb zeigen: Noch nie war das Alter so bunt und facettenreich wie heute.“ red