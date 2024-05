Auf viele tierische Begegnungen dürfen sich Besucher ab Sonntag, 5. Mai, auf dem Hof von Sandra Seidl und Jan Pöller freuen, wenn ab 14 Uhr das Alpakacafé seinen Betrieb aufnimmt. Weitere Einblicke in das Hofleben können Interessierte zudem am 22. Juni gewinnen. Dann laden die Hofbewohner zu einem Sommerfest ein. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und Alpakabegegnungen erwartet die Besucher an diesem Tag auch eine Tombola, die zugunsten einer Bonner Einrichtung für krebskranke Kinder veranstaltet wird. Foto: Claudia Voß