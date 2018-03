Minderjährige Flüchtlinge: Es gab nur sieben Alterstests

Bislang sind dem Integrationsministerium lediglich sieben Fälle einer medizinischen Untersuchung zur Altersbestimmung bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen bekannt. In 451 Fällen hingegen wurde das Alter durch die sogenannte qualifizierte Inaugenscheinnahme bestimmt. Das sei ein erstes Ergebnis der Abfrage unter allen rheinland-pfälzischen Jugendämtern, sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) im Fachausschuss des Landtags.

Foto: picture alliance

Demnach antworteten bisher 37 Jugendämter, zwölf von ihnen nahmen 2017 gar keine minderjährigen Flüchtlinge auf. In den übrigen 25 sei 451-mal das Alter durch Inaugenscheinnahme bestimmt worden, in 72 Fällen wurde dabei festgestellt, dass entgegen den Angaben der Flüchtlinge eine Volljährigkeit vorliege. In 24 Fällen schätzte man das Alter des Flüchtlings auf älter als angegeben, aber noch unter der Volljährigkeitsgrenze. In 16 Fällen korrigierten die Ämter das Alter nach unten.

Eine ärztliche Untersuchung wurde nur in sieben Fällen vorgenommen, dabei wurde in vier Fällen eine Volljährigkeit festgestellt. In einem Fall wurde das Alter nach oben korrigiert, blieb aber noch unter 18 Jahren. Nur 58 Jugendliche konnten ihr Alter durch Ausweispapiere nachweisen. Die Methoden zur Altersbestimmung sind umstritten, seit vermutlich ein angeblich 15-jähriger Afghane in Kandel ein junges Mädchen erstochen hat.

Härtefallkommission: Im September 2016 zogen die kommunalen Spitzenverbände unter Protest aus der Härtefallkommission aus, nun sieht Spiegel Chancen auf eine Rückkehr: Sie habe „sehr, sehr gute“ Gespräche mit Vertretern von Städtetag und Landkreistag geführt, sagte sie und zeigte sich „optimistisch“, dass eine Rückkehr der Kommunalvertreter in die Kommission möglich sei.

Die Härtefallkommission überprüft auf Antrag Fälle von Ausweisungen abgelehnter Asylbewerber. Die kommunalen Vertreter hatten kritisiert, dass zu viele Anträge positiv beschieden würden. Tatsächlich stieg die Zahl der Anträge an die Kommission im Jahr 2016 um 105 Prozent auf 121, der überwiegende Teil betrifft Menschen aus dem Kosovo und Albanien. 64 Prozent der Anträge wurden nach Angaben der Ministerin positiv beschieden.

Grund für den erheblichen Anstieg der Antragszahlen sei ein Rückstau der Antragsbearbeitung beim Bundesamt für Migration, betonte Spiegel. Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wüssten das, sie hoffe auf eine Rückkehr in die Kommission. Beim Landkreistag zeigte man sich irritiert: „Eine Kompromisslinie ist in der Geschäftsstelle nicht bekannt“, sagte Beigeordneter Harald Pitzer auf Anfrage unserer Zeitung, man warte immer noch auf eine formale Antwort auf das 2017 erstellte Forderungspapier. „Ich sehe durchaus Chancen für einen Kompromiss“, sagte Pitzer weiter, bislang gebe es aber lediglich Andeutungen aus dem Ministerium. „Man hat mir nicht gesagt, wir sind durch die Tür“, fügte er hinzu.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Kirschstein