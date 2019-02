Vorsicht, Zucker! Welche Strategien wirklich helfen

Zu süß, zu fett, zu viel: Dass wir uns in der Regel nicht besonders ausgewogen ernähren, wissen wir. Nach den fetten Feiertagen haben viele wieder ein Ziel: gesünder zu essen. Als letzte Hürde gilt es, Karneval zu nehmen, bevor wir uns in der Fastenzeit im kollektiven Entsagen üben. Von Lebensmittelherstellern lässt sich da kaum Zuspruch erwarten. Aber vielleicht hilft es ja, dass Bundesernährungsministerin Julia Klöckner unsere Kreppel in Zukunft gesünder machen will. Am bundeseigenen Max-Rubner-Institut, das der CDU-Ministerin untersteht, arbeiten Forscher an der Frage, wie das Schmalzgebäck mit weniger Fett und Zucker gelingen kann, ohne dass es seinen typischen Geschmack verliert. Die Forscher experimentieren mit verschiedenen Mehlsorten und Überzügen. Sie wollen erreichen, dass der Krapfen während des Frittierens weniger Fett aufnimmt.

Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz: So lautet der Beschluss, den das Kabinett am 18. Dezember in Berlin verabschiedet hat. Damit setzt sich die Bundesregierung zum Ziel, ...

Lesezeit für diesen Artikel (719 Wörter): 3 Minuten, 07 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.