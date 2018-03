Totschlag in Alzey: Acht Jahre für beide Angeklagte

Das Urteil ist gefallen: Am Mittwochnachmittag hat das Landgericht in Mainz zwei angeklagte Brüder zu je acht Jahren Haft verurteilt. Sie haben einen Mann auf offener Straße in Alzey niedergestochen und getötet.

Spurensicherung am Tatort. Foto: Jürgen Mahnke

Mainz – Die Strategie der beiden Angeklagten im Alzeyer Totschlagsprozess ist nicht aufgegangen.

Wäre das Gericht den Aussagen der beiden Brüder gefolgt, hätte nur der ältere der beiden Männer als alleiniger Täter verurteilt werden dürfen. Doch die erste Strafkammer sah es nach elf Prozesstagen als erwiesen an, dass beide Angeklagte gemeinsam ihren 35-jährigen Schwippschwager im August vergangenen Jahres in der Alzeyer Fußgängerzone getötet haben. Folgerichtig verurteilte die Kammer beide Angeklagte zu je acht Jahren Haft. Damit folgte das Gericht weitgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft.

„Schutzbehauptung“ widerlegt

Laut Gericht trafen an jenem 9. August 2011 zuerst das Opfer und der jüngere der beiden Angeklagten aufeinander. Zwischen den beiden gab es offensichtlich Streit um Drogengelder. Der Angeklagte floh und rief seinen Bruder telefonisch um Hilfe. Der stürmte los, und wenig später trafen sie sich an einem Spielplatz. Hier kam es laut Lorenz zu einem „gemeinsamen Tatentschluss“. Mit einem Messer und einem Schraubenzieher bewaffnet stürmten die beiden Brüder in Richtung Wilhelmstraße, wo das Opfer zuletzt gesehen wurde. Wenig später, gegen 23:36 Uhr, lag der 35-jährige tot auf der Straße. Genau 29 Stiche und Hiebe fand die Rechtsmedizin am Leichnam.

Die Aussage, dass der jüngere Angeklagte erst gegen Ende des tödlichen Kampfes zwischen seinem Bruder und dem Opfer dazustieß und auch nur beschwichtigend eingegriffen habe, wertete der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz als widerlegte „Schutzbehauptung“. Beide Angeklagte seien gesehen worden, wie sie gemeinsam mit einem Messer und einem Schraubenzieher bewaffnet in Richtung Wilhelmstraße rannten, betonte Lorenz, der den zeitlichen Ablauf der Tatnacht minutiös auflistete.

Wenig später rannten beide Männer im Abstand von 13 Sekunden an einer Überwachungskamera vorbei – nur wenige Meter vom Tatort „Wilhelmstraße“ entfernt. Zudem soll der ältere Angeklagte zwei Häftlingen Details über die Tat erzählt haben. Ein Gefangener will von dem 31-Jährigen gehört haben, dass beide zugestochen hätten. Einem anderen Häftling soll er anvertraut haben, dass er seinen drei Jahre jüngeren Bruder vor der Haft bewahren wolle.

Doch nur auf die Aussagen zweier Knastbrüder wollte sich Lorenz nicht verlassen: „Man muss bei solchen Zeugen immer vorsichtig sein.“

Weitere Hinweise auf zwei Täter lieferte die Rechtsmedizin: Neben 16 Messerstichen und mehreren oberflächlichen Wunden wurden auch Verletzungen im Gesicht des Opfers gefunden, die von einem Schraubenzieher herrühren sollen. Dieses Verletzungsbild deute auf mehrere Täter. Keinen Einfluss auf das Urteil hatte es, dass weder Messer noch Schraubenzieher gefunden wurden. „Wobei wir uns gefreut hätten, wenn wir die Klinge gefunden hätten“, räumte Lorenz ein.

Mord bleibt Mutmaßung

Beweise für einen Mord sah das Gericht im Gegensatz zu den Nebenklagevertretern nicht. Man könne zwar mutmaßen, dass der Angriff auf das Opfer heimtückisch erfolgte, doch die „Abwehrverletzungen“ an den Armen des Opfers sprächen dagegen, so Lorenz.

Dass beide Angeklagte dieselbe Strafe erhalten, obwohl die tödlichen Verletzungen doch vom 31-Jährigen herrühren, begründete Lorenz unter anderem damit, dass der jüngere Bruder den Impuls für das Verbrechen gegeben, nicht gestanden und zudem deutlich mehr Vorstrafen habe.

Für die Mutter des Opfers war die Rekonstruktion der Tatnacht zu viel: Sie brach während der Urteilsbegründung zusammen. Möglicherweise ist die juristische Aufarbeitung der Todesnacht mit dem gestrigen Urteil noch nicht abgeschlossen. Rechtskräftig ist das Urteil jedenfalls noch nicht. Heiko Beckert