Mainz: Ladendieb trägt Flachbild-Fernseher durch den Notausgang

Ein Mann hat am Montagabend versucht, einen Flachbild-Fernseher aus einem Einkaufszentrum in der Mainzer Weberstraße zu entwenden.

Der Ladendieb trug das Gerät durch den zuvor geöffneten Notausgang. Dort stand – ohne hinteres Kennzeichen – das Fluchtfahrzeug, in das der Mann den Flachbildschirm einlud und mit dem er anschließend davon fuhr.

Längere Verfolgungsjagd

Was der Täter nicht wusste: Der Ladendetektiv war dem Dieb bis zu dessen Kleinwagen gefolgt, stieg schnell in seinen eigenen Wagen und verfolgte den Flüchtenden. Von unterwegs rief der Detektiv die Polizei an und informierte sie über den Fahrweg und die Fluchtrichtung des Diebes.

Nach einer längeren Verfolgungsjagd kreuz und quer durch die Oberstadt ließ der Dieb den Wagen in der Freiligrathstraße stehen und flüchtete zu Fuß.

Versteckt in der Mülltonne

Die Polizei entdeckte den 30-jährigen Täter aus Wiesbaden, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, in einer nahen Mülltonne sitzend und nahm ihn fest.

In dem Fluchtfahrzeug fand die Polizei neben dem TV-Gerät noch 40 Flaschen hochprozentige Alkoholika. Die Ermittlungen laufen.

Fünfstellige Schadenssumme

Es war nicht der erste Diebstahl dieser Art in einem größeren Einkaufsmarkt, immer war in ähnlicher Weise vorgegangen worden. Das Unternehmen schätzt den bisher verursachten Schaden auf eine fünfstellige Summe.

Bereits am Montag war ein solcher Diebstahl im selben Geschäft gemeldet worden. Hier hatte jemand ebenfalls ein Fernsehgerät zum Notausgang hinausgetragen und war gerade noch mit einem gelben Kleintransporter ohne Kennzeichen entkommen.