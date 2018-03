Künstler zeigen knallbunte Utopien

Es sind die besten Bilder, die einegreicht wurden: 34 Künstler, darunter drei Preisträger, stellen jetzt in der MVB-Galerie in der Neubrunnenstraße aus. Sie haben sich alle für den Kunstpreis Eisenturm beworben. Eine lohnenswerte Schau.

Mainz – "das Nest" – treffender hätte der Titel des Gemäldes von Sabine Beyerle nicht sein können. Verborgen liegt es im Schatten der Äste eines riesigen Olivenbaums. Doch es ist kein Vogelnest, das sich dem Betrachter hier offenbart. Vielmehr handelt es sich um einen geschützten menschlichen Wohnraum mitten in der Natur. Grasgrüne Kissen laden zum gemütlichen Dösen unter freiem Himmel ein, in einem Regal stehen Teller mit Blumenmuster säuberlich aufgereiht, Bilder zieren die halbhohen Nestwände.

Für die raffinierte Art und Weise, mit der es Beyerle gelungen ist, humanen Lebensraum mit Natur zu verknüpfen, ist die in Berlin lebende Künstlerin mit dem ersten Platz des 25. Mainzer Kunstpreis Eisenturm ausgezeichnet worden (wir berichteten). Ihr Werk "das Nest" beruht auf der Fotografie einer von ihr und ihrer Familie anlässlich einer Kunstausstellung in Portugal aufgebauten Installation, das mehrere Jahre in der Schublade ruhte, bevor es nun von ihr auf Leinwand gebracht wurde.

Wie kann die Welt sich verändern?

Der Mainzer Kunstpreis Eisenturm ist der einzige Kunstpreis, der seit nunmehr 30 Jahren von einem ehrenamtlich geführten Kunstverein ausgeschrieben wird. Seit 1990 sponsert die Mainzer Volksbank die auch als Hans-Jürgen Imiela-Gedächtnispreis betitelte Auszeichnung mit 10 000 Euro Preisgeldern.

Unter dem Motto "Utopia – Modelle wider die Zeit" richtete sich in diesem Jahr der Fokus auf künstlerische Denkanstöße zur Veränderbarkeit von Welt und Gesellschaft. Die Aufgabenstellung basierte auf dem 1516 von Thomas Morus verfassten philosophischen Dialog, in dem eine ferne, ideale Gesellschaft thematisiert wird.

Eine Jury wählte aus den mehr als 300 eingegangenen Bewerbungen aus ganz Deutschland 34 Werke für die finale Ausstellung im MVB-Forum.

Die ausgestellten Werke rangieren zwischen nah und fern, Neuschöpfung und Bestehendem, Gegenwart und Zukunft. Dass dem Motto Utopia keine künstlerischen Grenzen gesetzt sind, zeigt der US-amerikanische, in München lebende Maler Benjy Barnhart in seinem Panorama "Odeonstank". Darin verlegt er den berühmten Odeonsplatz der bayerischen Landeshauptstadt nach Indien. "Selten fühlt man sich von einem urbanen Lebensraum so magisch angezogen", lobte Andreas Weber, Experte für Kunst und Kommunikation aus Frankfurt, den zweiten Gewinner des Kunstpreises. Barnhart habe die Jury vor allem durch das "historienhaft Verklärte" in seinem Gemälde überzeugt und den diesjährigen Leitgedanken "großartig und zeitgemäß inszeniert".

Mit dem dritten Platz wurde das Künstlerduo Olga Weimer und Marcel Weber aus Mannheim geehrt. Ihr Werk "Line of Beauty" zeigt eine schier unendliche, knallrote Kugelbahn, die – aus dem Nichts kommend – ins Nichts zu führen scheint. Das immer wiederkehrende, nicht enden wollende Einerlei als radikale Vision des menschlichen Daseins?

Ein noch drastischeres Utopie-Modell skizziert die Dexheimer Künstlerin Jutta Plath in ihrer Öl-Malerei "Bär". Sie nimmt den Betrachter mit in einen urbanen Raum, der trister nicht sein könnte. Es ist stockduster und regnet in Strömen. Der einzige Lichtblick in dieser nahezu dystopischen Welt: ein kuschliger, brauner Teddybär auf einem vergessenen saftgrünen Rasenstück. Man möchte das traurig dreinblickende Plüschtier am liebsten aus dem Bild zu sich ins Trockene reißen. Ähnlich dachten wohl viele auf der Vernissage und belohnten das groteske Werk mit dem Publikumspreis, der am Rande des offiziellen Kunstpreises verliehen wurde. Josefine Sack

Hinweis: "Utopia – Modelle wider die Zeit" noch bis Freitag, 14. September, im MVB-Forum, Neubrunnenstraße 2. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag bis 13 Uhr.