39 Konzerte an drei Tagen beim Wormser "Jazz & Joy"

Aus unserem Archiv

Worms

Die Festival-Saison nimmt Fahrt auf – und auch Worms will wieder Freude an der Musik vermitteln. Beim Festival "Jazz and Joy" geht es ab diesem Freitag, 19 Uhr, auf fünf Bühnen rund. Unter anderem dabei: der Mannheimer Sänger Laith Al-Deen.