Frankfurt/Main

Börse in Frankfurt

Dax pendelt um 17.800 Punkte

Von dpa

i Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Der Dax hat sich weiter stabilisiert. Er pendelte im frühen Handel um 17.800 Punkte. Wie in Asien widerstanden in Europa die Anleger dem Impuls aus den USA, Technologieaktien in größerem Ausmaß abzustoßen.