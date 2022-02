Plus

„Überraschung“ hallt es aus den Kehlen von Freunden und Verwandten, Sektgläser klirren, ein Kuchen mit Kerzen wird hereingetragen. Die so Gefeierte ist tatsächlich überrascht, denn Sara Manzer hat weder Geburtstag noch gilt es, ein anderes handelsübliches Fest zu feiern. Just an diesem Tag ist sie nach Verbüßung einer fünf Jahre währenden Gefängnisstrafe wieder in die Freiheit entlassen worden.