Ludwigshafen

Rheinland-Pfalz, sagt man, kennt keine Großstädte. Doch die Probleme der Großstädte sind längst in der vermeintlichen Provinz angekommen, vermutlich waren sie immer schon da. Die soziale Verwahrlosung, die Perspektivlosigkeit, das Drama einer Jugend, die immer früher ins Erwachsensein geworfen wird. Drogen, Prostitution, Gewalt. Die Ludwigshafener Hochhäuser inmitten des grauen Breis der Industriestadt am Rhein sind da eine ideale Kulisse für einen Sozialkrimi, der genauso in Berlin-Marzahn oder Hamburg-Wilhelmsburg spielen könnte.